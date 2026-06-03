BRUSSEL (ANP) - Brussel wil dat er bij publieke bestedingen aan chips, AI en clouddiensten voorkeur wordt gegeven aan bedrijven in de EU of bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling in de EU. Dat staat in een voorstel van de Europese Commissie over zogeheten technologische onafhankelijkheid.

Europa heeft bij lange na niet genoeg capaciteit om zelfvoorzienend te zijn als het aankomt op chips, AI en clouddiensten, erkent de Commissie. Met name van de Verenigde Staten en China is de EU erg afhankelijk. Door bedrijven die investeren in ontwikkeling en onderzoek in de EU een streepje voor te geven, hoopt Brussel alsnog meer kennis en vaardigheden naar Europa te krijgen.

"We kunnen het ons niet veroorloven om afhankelijk te zijn van anderen voor de technologieën die onze ziekenhuizen draaiende houden, onze energienetten stabiel en onze diensten veilig", aldus voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Start-ups

Met name Europese start-ups die zich bezighouden met de productie van chips voor AI of zelfrijdende auto's moeten voorrang krijgen bij publieke bestedingen. Ook moet er een keurmerk komen voor bepaalde EU-regio's die goed bezig zijn met de ontwikkeling van chips in Europa.

Ook wil de Commissie veranderen hoe openbaar geld aan deze bedrijven wordt gespendeerd. Bedrijven krijgen niet zomaar geld voor de belofte van het ontwikkelen van een product. "Bedrijven worden gevraagd om iets te maken of te ontwikkelen. Zodra dat is gelukt en dat zien wij als iets wat in het gemeenschappelijk belang is, dan belonen we ze daarvoor", aldus een hoge EU-bron. Op deze manier, vergelijkbaar met hoe dat ook vaak gaat in de VS, hoopt de EU meer innovatie aan te slingeren.

Datacentercapaciteit

Voor meer AI-capaciteit wil Brussel dat de datacentercapaciteit in de EU de komende vijf tot zeven jaar verdrievoudigt. Dat zal 200 miljard euro kosten, door zowel publiek- als privégeld. Deze datacenters kosten veel stroom en water. Brussel zegt te kunnen garanderen dat dit op een duurzame en veilige manier zal gebeuren, al geeft het daar nog weinig details over.

In juli wordt meer bekend over de AI-gigafabrieken die de Commissie eerder aankondigde.