AMSTERDAM (ANP) - De juridische strijd tussen Greenpeace en een Amerikaans oliepijpleidingbedrijf over een megarekening voor de milieuclub wordt nu ook in Nederland uitgevochten. De rechtbank in Amsterdam verklaarde zich woensdag bevoegd om te oordelen. Greenpeace beschouwt het tussenvonnis als overwinning en "belangrijke stap voorwaarts".

Eerder bepaalde een Amerikaanse jury dat Greenpeace het bedrijf Energy Transfer honderden miljoenen dollars schadevergoeding moet betalen. De zaak draait om grote protesten tegen de aanleg van een pijpleiding voor olie, de Dakota Access-pijplijn. Greenpeace zou zich schuldig hebben gemaakt aan laster en een gewelddadige campagne hebben georganiseerd.

Volgens de milieuclub is het Amerikaanse proces echter een zogeheten SLAPP-proces, oftewel een rechtszaak waarmee grote bedrijven activisten onrechtmatig het zwijgen proberen op te leggen. Om de megarekening van tafel te krijgen, wendde Greenpeace zich tot een Nederlandse rechter. Het hoofdkantoor van Greenpeace staat in Amsterdam.