PARIJS (ANP/AFP) - Vakbonden hebben het cabinepersoneel van easyJet Frankrijk opgeroepen om zaterdag en zondag te staken. Dat hebben drie bonden in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. De luchtvaartmaatschappij vraagt de vakbonden om af te zien van de acties, omdat die in een erg druk weekend vallen.

Volgens de vakbonden volgt de staking op mislukte gesprekken met het management over betere werkomstandigheden. De vakbonden zeggen daarnaast wel bereid te zijn om "de gesprekken te hervatten" om "toezeggingen te verkrijgen die aan de eisen voldoen." De vakbonden klagen al maanden over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en het ingeroosterd worden op meerdere dagen op rij.

EasyJet zegt dat het voorstellen met aanpassingen heeft ingediend om tegemoet te komen aan de vakbonden. Ook benadrukt de maatschappij dat de onderhandelingen gepland staan voor september.

EasyJet is na Air France de grootste luchtvaartmaatschappij in Frankrijk qua passagiersaantallen.