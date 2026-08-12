DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel geëist tegen twee invalkrachten in de jeugdzorg voor verkrachting van twee kinderen in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar bij de Alphense vestiging van jeugdzorginstelling iHUB. De 29-jarige Bilal H. zou een 15-jarig meisje hebben misbruikt. Hij bekende dat woensdag en zei spijt te hebben en zich te schamen. De 21-jarige Abdelouahab O. wordt verdacht van de verkrachting van een 14-jarig meisje. Hij zei in de rechtbank onschuldig te zijn en weigerde vragen van de rechtbank te beantwoorden. Volgens zijn advocaat is er in zijn zaak te weinig bewijs.

Voor O. was het de eerste dienst bij iHUB, voor H. de tweede. Beiden werkten via uitzendbureau Zorgwerk, een dochteronderneming van Randstad. Zij moesten de meisjes, die door de zorginstelling werden opgevangen op een afdeling voor meisjes die slachtoffer zijn of dreigen te worden van mensenhandel of uitbuiting, 's nachts veilig houden.

"De verdachten hebben deze meisjes het laatste stukje vertrouwen in de medemens ontnomen en dat terwijl deze meisjes nog zo ontzettend jong zijn", aldus de officier van justitie. In haar slachtofferverklaring schreef het 14-jarige slachtoffer: "Hij heeft gezegd dat hij me wel zou vinden als ik er iets over zou zeggen. Ik ben bang dat hij vrijkomt en me iets aandoet."

Ontsnappingspoging

De zorginstelling informeerde uitzendbureau Zorgwerk op 7 november over signalen van grensoverschrijdend gedrag anderhalve dag eerder. De politie werd op 10 november geïnformeerd. DNA-onderzoek was door het tijdsverloop moeilijk. De vertraging werd onder meer veroorzaakt doordat het 14-jarige meisje in eerste instantie niet wilde vertellen over het misbruik. Ze was bang dat dat consequenties voor haar zou hebben en dat de plaatsing in de gesloten jeugdzorg verlengd zou worden. Bij het 15-jarige meisje werd H.'s DNA gevonden, in de andere zaak was het NFI-rapport volgens justitie "niet belastend en niet ontlastend".

Op de bewuste avond hielden de invalkrachten een ontsnappingspoging van de meisjes tegen. Voorafgaand aan het misbruik draaide O. een joint, die hij met de kinderen deelde, waarna een van hen moest overgeven. De officier noemde de verdachten "berekenend". "Ze hebben eerst gezorgd dat de meisjes stoned waren."

In 2025 werd vanwege tekortkomingen in de zorg een cliëntenstop bij iHUB ingevoerd en ook weer opgeheven. Ook een derde invalkracht wordt verdacht van verkrachting van een bewoonster van iHUB, in juli 2025. Hij zit niet vast. Er is nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling van zijn zaak, meldt het OM. De rechtbank doet uitspraak op 26 augustus.