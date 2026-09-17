Cabinepersoneel easyJet in Portugal gaat staken

LISSABON (ANP/RTR) - Cabinemedewerkers van de Britse luchtvaartmaatschappij easyJet in Portugal hebben donderdag ingestemd met stakingen omdat ze betere arbeidsvoorwaarden willen. Volgens de vakbond SNPVAC zal dan tussen 2 en 6 oktober het werk worden neergelegd en ook tussen 19 en 23 december.

Door die eerste staking komen naar verwachting wel vijfhonderd vluchten van en naar de luchthavens van Lissabon, Porto en Faro te vervallen, aldus de bond. De impact van de tweede staking kan nog groter zijn vanwege de drukte met de feestdagenperiode.

SNPVAC zegt dat de werkomstandigheden voor Portugees cabinepersoneel bij de budgetvlieger blijven verslechteren ondanks waarschuwingen aan het adres van easyJet. De klachten draaien om roosters, druk om overuren te draaien door personeelstekorten en andere zaken. In het verleden is al vaker gestaakt door het cabinepersoneel uit onvrede over de arbeidsomstandigheden.