Nederlandse EP'ers positief over innige samenwerking EU-Canada

STRAATSBURG (ANP) - Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en Volt reageren uiterst positief op de speech van de Canadese premier Mark Carney donderdag in het Europees Parlement. Daarin zei Carney het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste "geassocieerde lid" van de EU te maken. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een "historisch moment".

"Hier is voor onze ogen geschiedenis geschreven", zegt Gerbrandy. "Hoe je deze samenwerking ook wilt noemen, hier wordt een alliantie gesmeed voor goede en slechte tijden. Met de Canadezen neemt ons vermogen toe om zelf ons lot te bepalen. Onafhankelijk van Rusland, China of de VS. Historisch."

PRO is blij dat de banden met Canada worden aangehaald, zegt Thijs Reuten. "Dit is een vernieuwende stap om onze geopolitieke positie te versterken", zei Reuten.

'Zelfde waarden'

"Juist omdat de wereld zo snel verandert, moeten we als Europa en Canada meer samenwerken", vindt CDA'er Ingeborg ter Laak.

Dat vindt ook Volt. "Dit is het moment voor Canada en Europa om samen op te trekken. We delen dezelfde waarden en staan voor democratie, vrijheid en een sterke internationale rechtsorde", zegt Anna Strolenberg.

'Historisch'

"Deze speech gaat de boeken in als historisch, omdat het de wereldorde vormgeeft die gaat komen", zegt VVD'er Bart Groothuis. "Europa en Canada zullen vrijheid en waardigheid verdedigen en bouwen aan een betere wereld."

Het is overigens nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap eruit komt te zien. In haar State of the Union heeft Von der Leyen daar verder niets over gezegd.