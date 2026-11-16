SAN FRANCISCO (ANP) - De Amerikaanse staat Californië heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI. Hoofdaanklager Rob Bonta beschuldigt het bedrijf achter ChatGPT ervan een gevaarlijk product te hebben ontwikkeld zonder toereikende veiligheidsprocedures en zonder voldoende toezicht, nadat AI-modellen zelfstandig cyberaanvallen hadden uitgevoerd.

Het is voor het eerst dat een staat een zaak over de cyberaanvallen aanspant. Die kregen veel aandacht, nadat in juli bekend werd dat de geavanceerde AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest op hol sloegen en op eigen initiatief inbraken bij AI-startup Hugging Face.

OpenAI wordt onder meer beschuldigd van het overtreden van Californische wetgeving voor consumentenbescherming. "De aanval op Hugging Face was het voorspelbare gevolg van een bedrijfscultuur bij OpenAI waarin groei en snelle modelontwikkeling voorrang krijgen boven veiligheid en verantwoordelijkheid, en dit was slechts een van de tachtig bekende incidenten", zei Bonta in een verklaring.