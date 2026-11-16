BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse voetbalbond DFB noemt Philippe Diallo een "uitstekende kandidaat" om de strijd met Gianni Infantino aan te gaan om het voorzitterschap van de mondiale voetbalbond FIFA. "Ik ben erg blij dat hij dit doet. Hij zal zich naar voren moeten vechten, maar hij kan rekenen op de steun van het Duitse en Europese voetbal", zei voorzitter Bernd Neuendorf van de DFB voorafgaand aan de wedstrijd in de Nations League tegen het Nederlands elftal.

Eerder sprak de KNVB ook al zijn steun uit voor Diallo, die voorzitter is van de Franse voetbalbond. De KNVB en de DFB hebben samen met de UEFA het vertrouwen opgezegd in Infantino om zijn omstreden commercialiseringsplannen. "We hebben een duidelijk signaal afgegeven. Diallo staat voor andere waarden, een andere stijl en een andere opvatting over hoe dergelijke ambten moeten worden bekleed", aldus Neuendorf, die ook wist te melden dat de Franse oud-trainer Arsène Wenger lang in beeld was als de beoogde tegenkandidaat. "Hij heeft lang getwijfeld, maar uiteindelijk nee gezegd."