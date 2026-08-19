Canada en VS bereiken akkoord, nieuwe importheffing opgeschort

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR/DPA) - Canada en de Verenigde Staten hebben een akkoord bereikt en de VS schorten een geplande nieuwe importheffing van 50 procent voor drie dagen op. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag op Truth Social.

"De geweldige Keystone XL-pijplijn, lang geleden vermoord door de Slaperige Joe Biden, zou kunnen worden opgewekt uit het graf!", zei Trump. De plannen voor deze pijplijn tussen Canada en de VS werden in 2021 onder de regering-Biden afgeblazen onder druk van milieubeschermers. De Amerikaanse president wil ze nieuw leven inblazen. Hij zei niet of dit deel gaat uitmaken van het akkoord.

Trump had met de Canadese premier Mark Carney gebeld om een uitweg te vinden. De importheffing van 50 procent zou op middernacht ingaan. De redenen hiervoor waren volgens het Witte Huis "discriminerende behandeling" door de Canadezen van Amerikaanse alcohol, auto's en zuivelproducten. De nieuwe importbelasting zou worden geheven op onder andere wijn, hockeysticks en cement. Het gaat om 5,5 procent van de Canadese export naar de VS.

Carney zei dat er ondanks de opschorting van de importheffing nog "werk aan de winkel" is. Hij ging niet in op de Keystone XL-pijplijn.