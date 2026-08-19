Grootste omzetgroei Nederlandse industrie sinds eind 2022

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse industriebedrijven zetten in het tweede kwartaal van 2026 in totaal 8,4 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe kwartaalcijfers. Het is de grootste omzetstijging sinds het vierde kwartaal van 2022.

De omzet in de binnenlandse industrie steeg op jaarbasis met 6,1 procent, tegenover een stijging van 9,7 procent bij buitenlandse afnemers. Gemiddeld lagen de afzetprijzen voor de gehele industrie 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Bedrijven in de branche raffinaderijen en chemische industrie boekten de grootste omzetstijging. De omzet steeg hier met bijna een derde, grotendeels door de stijging van 83 procent in de aardolie-industrie. De afzetprijzen voor de aardolie-industrie lagen vorig kwartaal 40,5 procent hoger dan een jaar eerder. Grote oliebedrijven meldden eerder grote omzetstijgingen door de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen door de oorlog in het Midden-Oosten.

Dalende sectoren

Er waren ook branches met een omzetdaling. De voedings- en genotsmiddelenindustrie zette bijna 7 procent minder om in het vorige kwartaal, de grootste daling. Dat is vooral te danken aan de met 5,9 procent gedaalde afzetprijzen.

Het CBS ondervroeg ondernemers ook naar belemmeringen voor de omzet. Ongeveer een kwart van de ondernemers beschouwt personeelstekorten en onvoldoende vraag nog altijd als de grootste remming. Ruim 10 procent noemt financiële beperkingen of een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte als negatieve invloed op de omzet. Iets meer dan drie op de tien ondernemers ervaart geen belemmeringen.

Volgens het CBS zijn ondernemers over het algemeen positief gestemd over de omzetverwachting voor het derde kwartaal.