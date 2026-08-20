Canadees bedrijf blijft vasthouden aan overnameplannen Arcadis

MONTREAL (ANP) - Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnameplannen voor advies- en ingenieursbureau Arcadis opnieuw bevestigd. WSP blijft ervan overtuigd dat een samenvoeging met de Nederlandse onderneming de juiste zet is voor de partijen. Arcadis wees een ongevraagd overnamebod van de Canadezen tot twee keer toe af.

WSP heeft al langer interesse in Arcadis, waarbij het inlijven van Arcadis volgens het Canadese bedrijf onder meer aanzienlijke schaalvoordelen zou opleveren. Donderdag "herbevestigt" het bedrijf "zijn voornemen om te komen tot een fusie met Arcadis door middel van een vriendelijk, aanbevolen openbaar bod".

"WSP blijft ervan overtuigd dat een samenvoeging van Arcadis en WSP een uiterst aantrekkelijke kans biedt voor beide ondernemingen en hun stakeholders", staat in een verklaring. Op grond van Nederlandse regels voor openbare biedingen moet het bedrijf elke vier weken een update geven.

Bij het voorstel werd een prijs op Arcadis geplakt van zo'n 4,7 miljard euro.