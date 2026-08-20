Belgisch hof deelt nieuwe foto's van jarige prins Gabriël

Het Belgische hof heeft nieuwe foto's gedeeld ter gelegenheid van de 23e verjaardag van prins Gabriël. De foto's werden deze zomer genomen in het Mont Blancmassief in Frankrijk, laat het hof weten.

Een van de foto's werd genomen bij een berghut die is vernoemd naar koning Albert I. Koning Albert stond bekend als een fervent alpinist en opende de hut enkele jaren voordat hij door een klimongeval om het leven kwam.

De oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde volgde de afgelopen jaren een opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Hij studeert later deze maand af. Het is nog niet bekendgemaakt wat hij daarna gaat doen.