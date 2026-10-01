DEN HAAG (ANP) - De cao-lonen lagen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4 procent hoger dan dezelfde periode in 2025. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De loonstijging was minder sterk dan een jaar eerder, toen stegen de cao-lonen nog met gemiddeld 4,6 procent.

Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen in het derde kwartaal met gemiddeld 0,8 procent gestegen. In dezelfde periode in 2025 was dat nog gemiddeld 1,6 procent. Deze zogenoemde reële cao-loonontwikkeling is nog een voorlopig cijfer, omdat het inflatiecijfer van september pas op 2 oktober bekend is.

Met name de cao-lonen in de bouw en die van de specialistische zakelijke diensten, bijvoorbeeld advocaten, notarissen en accountants, zijn gestegen, namelijk met 5 procent. Een jaar eerder lag de loonstijging in de bouw nog onder het gemiddelde.

In de horeca was de loonstijging met 2,9 procent het laagst. Ook de bedrijfstak informatie en communicatie kende met een stijging van 3,1 procent een relatief zwakke loonontwikkeling. Een jaar eerder stegen de lonen in de communicatiesector nog het sterkst.