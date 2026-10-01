Macklemore: Free Palestine-concerten direct uitverkocht

De concerten van de Macklemore and Friends: Free Palestine Tour zijn "direct uitverkocht". De Amerikaanse rapper laat zijn volgers op Instagram weten dat hij "overweldigd" is door het nieuws. In het bericht bedankt hij onder meer Dublin, Parijs en Londen, de plaatsen waar hij optreedt. Macklemore wil met de drie shows, die later deze maand plaatsvinden, aandacht vragen voor Palestina.

"De reacties op deze optredens laten eens te meer zien hoeveel mensen over de hele wereld zich gezamenlijk inzetten voor een vrij Palestina", schrijft hij. De shows zijn opgezet "in de overtuiging dat muzikanten zich solidair kunnen tonen met Palestina, het podium kunnen gebruiken om geld in te zamelen en kunnen laten zien hoe collectieve actie eruit kan zien", deelt de artiest verder.

Macklemore werd recent uit het voorprogramma gezet bij de tournee van Ed Sheeran om pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden. Sheeran verklaarde later dat het niet zijn beslissing was om de rapper van zijn Amerikaanse tournee te halen. Ook andere artiesten die in het voorprogramma stonden, zoals Lukas Graham, trokken zich terug uit de tour, evenals Sheerans begeleidingsband Beoga.

De concerten van Macklemore and Friends vinden plaats op 26, 29 en 30 oktober. De verdere line-up wordt later bekendgemaakt.