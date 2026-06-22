CBS: consumenten minder negatief gestemd

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse consumenten zijn deze maand minder negatief gestemd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De graadmeter die het vertrouwen weergeeft, ging van een stand van min 46 in mei naar min 39 in juni. Dat is de sterkste verbetering in ruim elf jaar tijd. Het consumentenvertrouwen blijft echter ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van min 11.

Volgens het CBS werden consumenten minder negatief over het economisch klimaat en de koopbereidheid. De koopbereidheid is nu min 22, tegen min 28 in mei. Dat is de grootste verbetering sinds het begin van de reeks, maar de koopbereidheid ligt nog ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van min 9.

In mei was juist nog sprake van een verslechtering van het vertrouwen, nadat die in april de op een na sterkste daling ooit liet zien door zorgen bij huishoudens over de hoge inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten.

Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36). In september en oktober 2022 werd de laagste stand ooit gemeten met min 59.