Huizenprijzen stijgen iets harder in mei dan maand eerder

DEN HAAG (ANP) - De prijs van een bestaande koopwoning steeg vorige maand iets harder dan een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van het Kadaster. Een bestaande koopwoning was in mei gemiddeld 4,4 procent duurder dan in dezelfde periode een jaar eerder. In april stegen de prijzen nog met 4,3 procent in vergelijking met diezelfde maand in 2025.

Gemiddeld kostte een bestaande koopwoning vorige maand 487.383 euro. Dat is 0,6 procent hoger dan in april.

In voorgaande maanden vlakte de prijsstijging nog af. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen is het lastig te verklaren waarom er nu een lichte toename op jaarbasis is. "We zien al langere tijd dat de huizenprijzen een stijgende lijn tonen", stelt hij. Wel stipt hij aan dat er tekenen zijn voor verdere prijsstijgingen. "De inkomens zijn flink gestegen en mensen hebben nog altijd veel spaargeld beschikbaar, dus ook als de rente hoog is, kunnen mensen nog steeds een hypotheek betalen", aldus Van Mulligen.

Uitponden van woningen

De afgelopen maanden zwakte de prijsstijging af door het zogeheten uitponden van woningen. Beleggers verkochten huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Het aanbod aan koopwoningen nam hierdoor toe. Van Mulligen denkt dat de grootste uitpondgolf voorbij is, maar dat het nog steeds gebeurt. Volgens hem is het lastig te zeggen welk effect dit op de huizenprijzen heeft.

Tot de zomer van 2022 stegen de huizenprijzen hard; daarna was er enige tijd een daling zichtbaar. Vanaf juni 2023 sloeg de trend weer om en gingen de huizenprijzen weer omhoog. In mei van dit jaar lagen de gemiddelde prijzen 16,6 procent hoger dan tijdens de piek in 2022.

Het Kadaster registreerde in mei 2,5 procent minder transacties dan in dezelfde periode een jaar eerder. In totaal kregen vorige maand 19.120 koophuizen een nieuwe eigenaar. Wel telde het Kadaster 94.523 woningverkopen in de eerste vijf maanden van dit jaar; dat is 5 procent meer dan vorig jaar.