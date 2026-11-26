BEIJING (ANP/AFP) - China behoudt zich het recht voor om "noodzakelijke maatregelen" te treffen nadat de Verenigde Staten woensdag nieuwe importheffingen tegen het land hebben aangekondigd. Het kantoor van de Amerikaanse handelsgezant presenteerde voorstellen voor heffingen gericht tegen een grote groep handelspartners, omdat die zich door overproductie schuldig zouden maken aan oneerlijke handelspraktijken.

Het Chinese ministerie van Handel noemt dat beroep op overcapaciteit een "voorwendsel voor protectionisme". Nieuwe importheffingen zijn volgens Beijing slecht voor internationale toeleveringsketens en samenwerking binnen de industrie. Daarnaast dreigen ze de inflatie aan te jagen, zei een woordvoerder van het ministerie.

In het voorstel van de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer zou China een nieuwe importheffing van 20 procent krijgen opgelegd. Volgens Greer is dat binnen de grenzen van de lopende handelsgesprekken tussen de VS en China.