De Netflix-serie The Hawk wordt niet verlengd voor een tweede seizoen. Dat meldt onder meer Deadline. De serie werd bedacht en geproduceerd door Will Ferrell, die ook de hoofdrol vertolkt.

De 59-jarige Amerikaanse acteur maakte met The Hawk zijn debuut als hoofdrolspeler in een serie. Het verhaal draait om voormalig topgolfer Lonnie Hawkins (Ferrell), die zijn carrière niet wil opgeven en nog een keer een grote overwinning op zijn naam wil. Volgens het vakblad behoorde het project tot een van de duurste comedyseries van de streamingdienst. Ferrell verdiende een salaris van zeven cijfers per aflevering.

The Hawk werd, ondanks de 6,2 miljoen kijkers de week na de release, niet goed ontvangen door critici. De serie ging op 16 juli in première op Netflix. Ook Molly Shannon, Jimmy Tatro en Fortune Feimster maken deel uit van de cast.