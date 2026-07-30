China dreigt met tegenmaatregelen na verbod VS op invoer robots

BEIJING (ANP/DPA) - China heeft gedreigd met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten naar aanleiding van nieuwe beperkingen voor de handel in mensachtige robots. Een woordvoerder van het ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het importverbod onmiddellijk intrekt. Als dat niet gebeurt, zal China "krachtige tegenmaatregelen nemen".

De VS hebben robots die in het buitenland zijn geproduceerd eerder deze week op een zwarte lijst gezet. Onder de getroffen apparaten vallen humanoïde modellen en vierpotige machines, die vaak robothonden worden genoemd. Deze kunnen voorlopig niet meer ingevoerd worden in de VS om Amerikaanse ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid.

Volgens China zouden de Amerikanen hiermee echter normale handel belemmeren en aansturen op het ontkoppelen van toeleveringsketens. In het Aziatische land wedijveren veel leveranciers met elkaar in de ontwikkeling van robots, een sector die flink door de overheid wordt gesubsidieerd.