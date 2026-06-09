BEIJING (ANP/AFP/RTR) - China is "fel gekant" tegen de plaatsing van meer Chinese bedrijven op de Amerikaanse zwarte lijst. Het Amerikaanse Pentagon heeft een reeks Chinese bedrijven, waaronder webwinkelconcern Alibaba, internetbedrijf Baidu en autofabrikanten BYD en Nio, toegevoegd aan een lijst van bedrijven waarvan het vermoedt dat ze banden hebben met het Chinese leger.

"China heeft zich consequent en fel verzet tegen de generalisering van het concept nationale veiligheid door de Verenigde Staten en de onredelijke onderdrukking van Chinese bedrijven", zei woordvoerder Lin Jian van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens een persconferentie. Hij drong er bij Washington op aan deze "foute praktijken te corrigeren".

Hoewel de plaatsing op de lijst geen formele sancties oplegt aan Chinese bedrijven, zal het Amerikaanse ministerie van Defensie vanaf later deze maand geen contracten meer mogen sluiten met bedrijven op de lijst en vanaf 2027 geen producten of diensten meer via derden mogen kopen.

Zwarte lijst

De langverwachte update van de lijst vervangt die uit begin 2025 en komt minder dan een maand na de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping in Beijing. De twee leiders handhaafden tijdens de ontmoeting de fragiele wapenstilstand in de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld.

In februari, toen Trumps reis naar China nog in de planning stond, publiceerde het Pentagon kortstondig al een bijgewerkte zwarte lijst, maar trok deze vervolgens snel weer in zonder veel uitleg. De nieuwe lijst, die een breed scala aan Chinese toptechnologiebedrijven omvat die belangrijk zijn voor de militaire en industriële macht van Beijing, zou de spanningen tussen de twee landen kunnen aanwakkeren.

Samenwerking Nvidia

Andere bedrijven die aan de lijst zijn toegevoegd, zijn onder meer biotechbedrijf WuXi AppTec, AI-roboticabedrijf RoboSense Technology en Unitree, een fabrikant van humanoïde en vierpotige robots. Op 1 juni maakte de Amerikaanse AI-chipfabrikant Nvidia nog bekend dat het van plan is samen te werken met Unitree om robots te bouwen.

Alibaba verklaarde dat er "geen basis" was voor de vermelding op de lijst. "Alibaba is geen Chinees militair bedrijf en maakt geen deel uit van een strategie voor militaire-civiele samenwerking. We zullen alle mogelijke juridische stappen ondernemen tegen pogingen om ons bedrijf verkeerd voor te stellen." Ook Baidu heeft de plaatsing op de lijst "categorisch" afgewezen.