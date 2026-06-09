De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is dinsdagochtend in Amsterdam officieel begonnen aan het driedaagse Duitse staatsbezoek aan Nederland. Steinmeier wordt daarbij vergezeld door zijn echtgenote Elke Büdenbender. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben het echtpaar bij het Paleis op de Dam welkom geheten.

Na de officiële welkomstceremonie vindt binnen in het paleis een receptie plaats. Aansluitend leggen Steinmeier en Büdenbender een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Later op de dag bezoekt het bondspresidentieel paar onder meer het Holocaustmuseum. Een staatsbanket in het paleis sluit de eerste dag af.

Dat Steinmeier op staatsbezoek naar Nederland zou gaan, werd in september vorig jaar duidelijk toen de bondspresident dit per ongeluk verklapte tijdens een gezamenlijk bezoek met koning Willem-Alexander in Münster. Het Nederlandse koningspaar bracht in juli 2021 een staatsbezoek aan Duitsland.

Steinmeier is sinds maart 2017 bondspresident van Duitsland. Deze functie is voornamelijk ceremonieel, want het hoofd van de regering is de bondskanselier. Dat is sinds mei 2025 Friedrich Merz.