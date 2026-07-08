BEIJING (ANP/RTR) - China hoopt dat Nederland zal helpen de stabiliteit van de toeleveringsketens voor halfgeleiders te handhaven en bedrijfsgeschillen op te lossen. Dat heeft de Chinese handelsminister Wang Wentao tegen minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) gezegd, volgens een verklaring van China woensdag. Den Haag en Beijing willen met het bezoek van Sjoerdsma hun relatie verbeteren, die onder druk kwam te staan door het geschil bij chipmaker Nexperia.

Volgens Wang wil China de samenwerking met Nederland versterken op gebieden als geavanceerde productie, technologische innovatie en de groene transitie. Ook zei hij dat China hoopt dat Nederland een "eerlijk, rechtvaardig en voorspelbaar" klimaat creëert voor Chinese bedrijven die investeren in ons land en ziet hij graag dat Nederlandse bedrijven investeren in zijn land.

Sjoerdsma en Wang tekenden dinsdag een intentieverklaring voor de oprichting van een China-Netherlands Business Council voor betere samenwerking rond handel.