BEIJING (ANP) - De invloedrijke Chinese econoom Gao Shanwen, die de betrouwbaarheid van de officiële Chinese groeicijfers ter discussie stelde, is overleden. Volgens persbureau Bloomberg schrijven lokale media dat de vijftiger aan een ziekte is bezweken. Hij zou kanker hebben gehad.

Gao verwierf in 2024 internationale bekendheid door publiekelijk vraagtekens te zetten bij de economische cijfers van de Chinese overheid. Tijdens een speech in Washington zei hij dat de economie waarschijnlijk maar met zo'n 2 procent groeide, veel minder dan de officieel gerapporteerde groei van bijna 5 procent. Later waren er berichten dat China een onderzoek had ingesteld naar die uitspraken. Gao zou disciplinair zijn gestraft.

Op Chinese sociale media wordt het overlijden van Gao betreurd. "Degene die het aandurfde om zich uit te spreken en de waarheid te vertellen, is er niet meer", schrijft iemand op Weibo. "Ik ben diep geschokt door het droevige nieuws", heeft een bekende Chinese fondsbeheerder gepost.