HELSINKI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De uitstoot van CO2 in China is afgelopen kwartaal het sterkst gedaald sinds de coronalockdowns van 2022. Dat constateert de Finse klimaatdenktank Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Volgens de organisatie is dit vooral te danken aan de Iranoorlog.

De uitstoot ging met 3,1 procent omlaag. De ernstige verstoring van het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz heeft de olieleveranties aan China zwaar getroffen. Door de hoge olieprijzen verliep de overstap op elektrische auto's sneller en daalde de vraag naar chemicaliën, terwijl er door lagere temperaturen minder kolen nodig waren voor stroom voor airconditioners.

China is de grootste uitstoter ter wereld en verantwoordelijk voor meer dan 30 procent van de wereldwijde broeikasgassen. De regering heeft wel beloofd zich meer in te spannen om de CO2-uitstoot te verminderen en vergroening te versnellen, met als doel om in 2060 CO2-neutraal te zijn. Het land bouwt ook gigantische zonneparken in zijn woestijnen.