De NTR wil niet zeggen of er een conflict is geweest rond het vertrek van Stefan de Walle bij het Sinterklaasjournaal. De omroep wil tegenover het ANP niet ingaan op vragen over de omstandigheden van zijn vertrek. De Walle liet onlangs in de videopodcast Het bankje van Karel weten dat hij op een later moment wil vertellen hoe zijn afscheid tot stand is gekomen.

"Het precieze verhaal van hoe dat allemaal is gelopen en hoe deze uitkomst tot stand is gekomen, ga ik ooit nog een keer uitgebreid vertellen", zei de acteur, die vijftien jaar de rol van Sinterklaas vervulde.

Het ANP vroeg de NTR onder meer of De Walle met ruzie is vertrokken en of hij na vijftien jaar nog een speciaal afscheid krijgt. Ook werd de omroep gevraagd of zij de commotie en speculaties over de reden van zijn vertrek heeft onderschat. De NTR wilde op geen van deze vragen reageren.

De Walle vertelde in de podcast ook dat zijn jaren als Sinterklaas niet altijd gemakkelijk waren. Hij kreeg onder meer te maken met doodsbedreigingen tijdens de zwartepietendiscussie. Die waren volgens hem niet de reden voor zijn vertrek.

Wie De Walle opvolgt als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal, is nog niet bekendgemaakt.