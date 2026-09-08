BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese export is in augustus verder toegenomen, ondanks de wereldwijde handelsverstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Die verstoringen werden ruimschoots gecompenseerd door de aanhoudende sterke wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI).

Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de export vorige maand met 25 procent ten opzichte van een jaar geleden. De groei viel wel iets lager uit dan verwacht. Economen hadden gerekend op een exportgroei van bijna 26 procent, na een stijging van bijna 24 procent in juli.

Ook de import nam verder toe, met een groei van ruim 28 procent. Economen gingen echter uit van een groei van 31 procent, na een groei van 27,5 procent in juli. Het handelsoverschot, de export minus de import, kwam uit op 119,1 miljard dollar, 6 procent meer dan in juli.