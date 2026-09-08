DEN HAAG (ANP) - Nederlandse mkb-ondernemers hebben het kabinet-Jetten een brandbrief gestuurd. Daarin roepen ze op om maatregelen te nemen om het ondernemersklimaat in Nederland te verbeteren. "Het mkb is de grootste motor van de Nederlandse economie", schrijft voorzitter Erik Ziengs van ondernemersorganisatie ONL. Het is volgens de organisatie "code rood voor ondernemers".

ONL, dat naar eigen zeggen tienduizenden mkb-ondernemers vertegenwoordigt, benadrukt het verslechterde ondernemersvertrouwen en de hogere kosten waarmee bedrijven te kampen hebben. "Zonder snelle en gerichte maatregelen komen ondernemerschap, investeringen en de werkgelegenheid steeds verder onder druk te staan."

De organisatie wil dat het kabinet stopt "met het stapelen van regels". ONL noemt onder meer de handhaving van de wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan, Europese regels voor loontransparantie en de vrachtwagenheffing. "Voor iedere nieuwe regel moeten er minimaal twee bestaande regels worden geschrapt", vinden de ondernemers.