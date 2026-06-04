NEW YORK (ANP) - Broadcom is donderdag hard onderuitgegaan na de opening van de beurzen in New York. De Amerikaanse chipmaker boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht door de sterke vraag naar AI-chips, maar de vooruitzichten voldeden niet aan de hoge verwachtingen van beleggers. Het aandeel werd ruim 14 procent lager gezet. Dat is het grootste dagverlies voor Broadcom in ruim een jaar.

Broadcom is na Nvidia de op een na grootste Amerikaanse chipfabrikant qua marktwaarde. De beurswaarde van het bedrijf is in de afgelopen drie jaar meer dan verviervoudigd door het optimisme over de sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI). "Broadcom merkt nu dat het halen, of zelfs licht overtreffen, van de verwachtingen niet genoeg is wanneer de markt zulke hoge eisen stelt", zei Dan Coatsworth van investeringsplatform AJ Bell.

De algehele stemming op Wall Street was gemengd, na de verliezen een dag eerder. De techzware Nasdaq noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent lager op 26.644 punten, mede door het koersverlies van Broadcom. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent tot 7541 punten en de Dow-Jonesindex won 1 procent tot 51.200 punten.