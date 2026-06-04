DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil pas praten over aanpassing van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijke deal is met de sociale partners en de oppositie over de sociale zekerheid. Dat heeft minister-president Rob Jetten gezegd in een Kamerdebat over de botsing tussen kabinet en vakbonden over de voorgenomen bezuinigingen.

Net als Kamerleden uit de coalitie eerder in het debat zei Jetten dat er wat hem betreft "geen taboes" zijn. De afspraken tussen D66, VVD en CDA blijven voorlopig "de basis", zei hij. "Maar mochten er afspraken worden gemaakt met vakbonden, werkgevers en een deel van uw Kamer, dan zullen we in de ministerraad moeten bekijken wat dat betekent voor de begroting. Maar wel in die volgorde."

Een groot deel van de oppositie wil van het kabinet horen dat de miljarden die het kabinet wil besparen op uitkeringen, ook op andere terreinen dan de sociale zekerheid kunnen worden opgehaald. "Er zijn op voorhand geen zaken die we uitsluiten", zei Jetten daarover.