NEW YORK (ANP/AFP) - Het Zuid-Koreaanse chipconcern SK Hynix steeg vrijdag bij zijn beursgang in New York met 14 procent tot 170 dollar per aandeel. De introductiekoers lag op 149 dollar per aandeel. Met de beursgang haalde SK Hynix 26,5 miljard dollar op bij beleggers op Wall Street.

Het is de grootste beursintroductie ooit van een buitenlands bedrijf in de Verenigde Staten. SK Hynix heeft ook een notering op de beurs in Seoul. Het bedrijf is een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML en levert geheugenchips aan onder meer AI-chipconcern Nvidia. SK Hynix wordt in New York verhandeld via zogeheten American depositary receipts (ADR's).