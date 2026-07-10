Teddy Swims heeft zich in zijn nieuwe nummer Break Up in Reverse voor het eerst uitgelaten over zijn breuk met Raiche Wright, met wie hij vorig jaar een zoon verwelkomde. In een verklaring aan het entertainmentblad People laat de Amerikaanse zanger weten met de plaat stil te staan bij de "moeilijke periode".

"Tijdens het schrijven van dit nummer en mijn volgende album zat ik midden in een moeilijke periode, waarin mijn relatie met de moeder van mijn kind op het punt stond te eindigen", zei de 33-jarige Swims. In het nummer zingt hij over zijn wens om de mislukte relatie te herstellen.

Swims, die officieel Jaten Dimsdale heet, werd in 2024 voor het eerst met Wright gezien. In juni 2025 werden de twee ouders van een zoon.