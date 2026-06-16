Chipbedrijven dalen op lagere Amsterdamse beurs

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven hoorden dinsdag bij de verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs. Besi, ASMI en ASML zakten tot 4,9 procent. De AEX-index op het Damrak sloot lager, na een kleine verliesbeurt een dag eerder. Beleggers waren vooral in afwachting van details van de deal die de Verenigde Staten met Iran hebben gesloten.

Aanvankelijk waren beleggers optimistisch, maar diverse Amerikaanse media spraken al van een "verlenging van een staakt-het-vuren" en een "pauze in de oorlog", in plaats van een vredesakkoord. Veel details uit het zogenoemde memorandum van overeenstemming zijn nog onduidelijk. Trump heeft aangekondigd dat hij het document over een paar dagen met de media zou delen.

De AEX-index eindigde 0,5 procent lager op 1070,05 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 1096,89 punten. Frankfurt, Parijs en Londen noteerden bij het slot van de handelsdag plussen tot 0,8 procent.