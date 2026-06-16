NTR: Wim T. Schippers kon als beste van hele wereld Ernie nadoen

Met het overlijden van Wim T. Schippers verliezen we "niet alleen een geniale ontregelaar, maar vooral ook degene die als beste van de hele wereld Ernie na kon doen." Dat zegt NTR-hoofdredacteur Ajé Boschhuizen in een reactie op het overlijden van de kunstenaar en stemacteur.

Schippers was niet alleen tientallen jaren de stem van Ernie in Sesamstraat. "Ook gaf hij in ons programma Sesamstraat zijn stem aan de Amerikaanse karakters Kermit de Kikker, Graaf Tel en Henk Glimlach en leerde ze daarmee Nederlands", aldus Boschhuizen.

Maandag werd bekend dat Schippers op 83-jarige leeftijd is overleden.