AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi waren donderdag de grote verliezers op de beurs in Amsterdam. Wereldwijd zijn chipbedrijven in de uitverkoop gedaan, door zorgen of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. Beleggers zochten daardoor hun heil in de veiligheid van obligaties.

ASMI en Besi verloren tot meer dan 7 procent aan beurswaarde. Chipmachinefabrikant ASML, waarvan de kwartaalcijfers woensdag nog goed werden ontvangen, leverde ruim 4 procent in. Ook op Wall Street waren AI- en chipbedrijven stevige verliezers. Zo kelderde CoreWeave door twijfels of het Amerikaanse datacenterbedrijf zijn hoge schuld wel kan blijven betalen.

Het verlies van de AEX bleef met een min van 0,4 procent wel beperkt. De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 sloot op 1132,58 punten. De MidKap, met de middelgrote fondsen aan het Damrak, zakte ook 0,4 procent, naar 1051,09 punten. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot meer dan 1 procent omhoog.