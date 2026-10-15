SPLIT (ANP) - Ajax begint de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in het hoofdtoernooi van de Conference League met Jofre Torrents in het basiselftal. De 19-jarige Spanjaard krijgt als linkervleugelverdediger de voorkeur boven Owen Wijndal, die op de reservebank zit. Caio Henrique, de eerste keuze op die positie, is nog geblesseerd.

Aaron Bouwman keert na zijn vorige maand tegen PSV opgelopen blessure terug als basisspeler. Youri Baas is de andere centrale verdediger. Thilo Kehrer is nu rechtervleugelverdediger. Dat gaat ten koste van Lucas Rosa.

Op het middenveld heeft trainer Míchel Sánchez één wijziging doorgevoerd in vergelijking met het thuisduel met NEC (1-1) van zaterdag. Aanvoerder Davy Klaassen speelt in de plaats van Jorthy Mokio. Sofyan Amrabat en Julian Brandt zijn de andere middenvelders.

Opstelling

Ook in de voorhoede is er een wijziging. Abdellah Ouazane krijgt de voorkeur boven Oscar Gloukh.

De aftrap in Split is om 18.45 uur.

Opstelling Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas en Torrents; Klaassen, Amrabat en Brandt; Tsygankov, Tolu en Ouazane.