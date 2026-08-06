NEW YORK (ANP) - Sandisk en Western Digital zijn donderdag onderuitgegaan op de beurzen in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal opnieuw goede zaken door de sterke groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI). De vooruitzichten van beide bedrijven voor het huidige kwartaal voldeden echter niet aan de hoge marktverwachtingen. Sandisk zakte 13 procent en Western Digital raakte 19 procent kwijt. Beide aandelen zijn dit jaar hard gestegen door de AI-opmars.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de heropening van de Straat van Hormuz. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten, na een aanscherping van het slotrecord op woensdag. De brede S&P 500-index was vrijwel vlak op 7726 punten en de techgraadmeter Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten.

De Nasdaq sloot woensdag al 0,8 procent lager door forse koersverliezen van ruimtevaartbedrijf SpaceX en chipmaker Advanced Micro Devices (AMD). SpaceX ging nu 0,6 procent omhoog. Woensdag kelderde het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk bijna 14 procent door zorgen over de enorme AI-investeringen van het bedrijf.

SpaceX

Donderdag loopt ook de eerste zogeheten lock-upperiode voor SpaceX-aandelen af. Dat geeft vroege investeerders in het bedrijf de kans om voor het eerst hun aandelen te verkopen sinds de beursgang in juni.

AMD stond iets lager. De chipmaker zakte een dag eerder 7 procent, nadat Musk zei dat SpaceX in de toekomst alleen nog maar chips van Nvidia zou gebruiken bij het bouwen van zijn AI-infrastructuur. Nvidia, dat woensdag ruim 3 procent won, steeg nu 1,8 procent.

Warner Bros. Discovery

De koers van eBay was vrijwel onveranderd. De onlinemarktplaats, die in mei een overnamebod van bijna 56 miljard dollar van videogameketen GameStop afwees, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De winstverwachting voor het huidige kwartaal viel wel tegen.

Warner Bros. Discovery klom 1,7 procent. Het entertainmentconcern, dat eerder dit jaar een deal sloot om voor 110 miljard dollar te worden overgenomen door branchegenoot Paramount, zag de kwartaalomzet dalen door het verlies van de rechten voor de basketbalwedstrijden van de NBA en een teleurstellend filmaanbod in vergelijking met vorig jaar.