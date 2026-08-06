Barbra Streisand heeft haar eerste kinderboek geschreven, meldt People. Op 30 maart 2027 verschijnt haar boek And By the Way... via uitgever Flamingo Books.

In een verklaring zegt de 84-jarige Streisand dat haar kleinkinderen de reden zijn dat ze een kinderboek wilde schrijven. "Een van onze favoriete bezigheden is samen prentenboeken lezen - soms steeds weer dezelfde! Dus het leek me leuk om mijn eigen boek te schrijven voor hen en hopelijk ook voor andere ouders en grootouders om aan hun kleintjes voor te lezen!", aldus Streisand.

Volgens Streisand heeft ze de titel gekozen "omdat ze de uitdrukking vaak gebruikt". "Het lijkt alsof er altijd wel nog iets meer te zeggen is!"

Het is niet het eerste boek dat de EGOT-winnares heeft geschreven. In 2023 verscheen haar autobiografie My Name is Barbra.