Chipbedrijven stuwen AEX-index naar flinke plus

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een flinke winst gesloten. Chipbedrijven sloten met forse plussen, onder meer door een koersstijging van Nvidia in New York. Chipbedrijf Besi klom 7 procent en eindigde bovenaan de AEX-index, gevolgd door ASMI met een stijging van 5,5 procent. Chipmachinefabrikant ASML won 3,5 procent.

Beleggers hadden daarnaast aandacht voor de banengroei in de Verenigde Staten, die in september zwakker uitviel dan verwacht. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse centrale bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie.

De AEX sloot 1,3 procent hoger op 1116,71 punten, nadat de Amsterdamse hoofdindex donderdag nog 1,1 procent was gezakt. De MidKap sloot een fractie lager op 1069,87 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt klommen tot ruim 1 procent.

De olieprijzen daalden na een fikse stijging een dag eerder. Brentolie, olie uit Europa en het Midden-Oosten, zakte bijna 1 procent tot 101,33 dollar per vat en Amerikaanse olie werd ruim 2 procent goedkoper op 90,86 dollar per vat.

De G7-landen stellen de komende vier maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Dat gebeurt nadat de Amerikaanse president Donald Trump tegen Frankrijk en Duitsland had gedreigd met een exportverbod. "Europa heeft zojuist ingestemd met het vrijgeven van een enorme hoeveelheid van de ruime dieselvoorraad. Het proces zal onmiddellijk van start gaan", schreef Trump op Truth Social.

Speciaalchemieconcern Corbion zakte 2,6 procent in de MidKap. Topman Olivier Rigaud treedt in mei volgend jaar af. Hij wil volgens Corbion geen derde termijn als topman van het bedrijf.

Volvo Cars zakte ruim 7 procent in Zweden. De autofabrikant kampte met dalende autoverkopen in het derde kwartaal en trekt zijn verwachtingen voor het hele jaar in. Het Zweedse bedrijf heeft in China last van flinke concurrentie van Chinese automerken.