Chipfonds Besi daalt op licht lagere beurs in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een klein verlies gesloten, vooral door een koersdaling van chipbedrijf Besi. De chiptoeleverancier sloot de rij nadat er tegenvallend nieuws vanuit Zuid-Korea werd gepubliceerd.

De AEX-index in Amsterdam ging met een min van 0,2 procent de markt uit, op 1108,34 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, won 0,7 procent tot 1118,21 punten. In Frankfurt en Londen stegen de beursgraadmeters tot 0,6 procent. Parijs verloor 0,2 procent.

Besi daalde 4,5 procent. Het onlineplatform Tom's Hardware, een nieuwsmedium gespecialiseerd in technologie, meldde dat het techbedrijf SK Hynix waarschijnlijk de invoering van een geavanceerde chipverpakkingstechnologie zal uitstellen. Besi is een belangrijke aanbieder van dit soort verpakkingsoplossingen.

Stijgers

Maritiem dienstverlener SBM Offshore was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,2 procent. Ook de chipbedrijven ASML en ASMI behoorden tot de stijgers op het Damrak. Beleggers hadden maandag nog winst genomen op de technologieaandelen in aanloop naar de kwartaalcijfers van het Amerikaanse chipconcern Nvidia later deze week.

ING won 0,4 procent. De bank kondigde aan dat Alexandra Reich per 1 september vertrekt als commissaris. Volgens ING wil zij haar prioriteiten "herbalanceren".

Wolters Kluwer

Informatieleverancier Wolters Kluwer behoorde tot de grootste verliezers bij de hoofdfondsen met een min van 3,3 procent, nadat KBC Securities het koersdoel had verlaagd. Wel werd het koopadvies gehandhaafd.

In de MidKap was Air France-KLM de sterkste stijger, met een plus van 4,3 procent. Kepler Cheuvreux haalde de luchtvaartcombinatie van de verkooplijst af.

Olieprijzen

TomTom steeg 0,7 procent. Cofiroute, een private beheerder van tolwegen in het westen van Frankrijk, gaat de diensten van het navigatiebedrijf gebruiken om de verkeersinformatie voor gebruikers van zijn wegen te verbeteren.

De olieprijzen blijven gedurende de week verder dalen. De prijs van een vat Brent-olie zakte met 3,4 procent tot 82,21 dollar per vat. Amerikaanse olie werd 3,7 procent goedkoper en kost nu 88,77 dollar per vat. Shell daalde 0,5 procent.