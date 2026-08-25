Xavi wil bij Oranje met maximaal vier verdedigers spelen

ZEIST (ANP) - Xavi Hernández is in principe niet van plan om bij het Nederlands elftal met vijf verdedigers te gaan spelen. Zijn voorgangers Louis van Gaal en Ronald Koeman, in een later stadium van zijn bondscoachschap, deden dat wel. Ze vonden Oranje anders defensief te kwetsbaar.

"Dat is niet mijn idee", zei de nieuwe bondscoach van Oranje tijdens zijn presentatie op de vraag of hij met vijf verdedigers gaat voetballen. "We willen 4-3-3, 4-3-2-1 of 3-4-3 spelen. Met deze formaties kunnen we beter domineren."

Xavi wil zo snel mogelijk alle beschikbare spelers in actie zien. "We hebben een grote staf. Vandaag en gisteren hebben we gepraat over de organisatie. Er zijn veel spelers om uit te kiezen. We gaan bekijken hoe we dat gaan doen met het reizen", aldus Xavi, die sprak met aanvoerder Virgil van Dijk en middenvelder Frenkie de Jong. "Ik heb met Van Dijk gesproken, maar ik wil nog meer met hem praten. We zullen het zien. We hebben nog geen definitieve lijst gemaakt. Dat zie je over drie weken."

Thuiswedstrijd tegen Duitsland

Oranje begint de Nations League op 24 september met een thuiswedstrijd tegen Duitsland. "Ik heb er zin in. Duitsland is een van de beste teams in Europa en ze hebben met Jürgen Klopp een van de beste coaches van de afgelopen jaren. We zullen er klaar voor zijn", sprak Xavi.

De 46-jarige Spanjaard wil ook talent een kans geven, zei hij. "Ja, dat weet ik", zei hij toen hem werd gevraagd of hij weet wie AZ'er Kees Smit (20) is. "Vandaag en gisteren hebben we Smit toevallig geanalyseerd. We hebben veel jonge spelers met talent. Ik heb jonge spelers nodig. Louis van Gaal had veel vertrouwen in mij toen ik 17 jaar was. We zijn niet bang om jonge spelers te gebruiken."