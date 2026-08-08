UTRECHT (ANP) - Claimstichting Veilige Bakfiets heeft zijn achterban versneld gemobiliseerd om te voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babboe-fietsen geen compensatie meer kunnen krijgen bij een mogelijk faillissement van Babboe-moederbedrijf Accell. De fietsenfabrikant, tevens eigenaar van de merken Batavus en Sparta, kreeg woensdag uitstel van betaling van de rechter. Zo'n surseance is vaak een voorbode voor een bankroet.

Volgens Esther van Garderen, voorzitter van de claimstichting, heeft Veilige Bakfiets gedupeerden meteen opgeroepen om een volmacht af te geven. "Dat is belangrijk voor ons om een rechtszaak te kunnen starten", legt ze uit. Van veel gedupeerden had de stichting eerst niet veel meer dan een e-mailadres.

Eigenlijk wilde de stichting het verzoek voor een volmacht pas over een aantal weken de deur uit doen, als veel mensen weer terug zijn van vakantie. Maar door het dreigende faillissement werd besloten deze stap direct te zetten.