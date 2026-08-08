Prins Albert heeft het slotconcert van het zomerseizoen van het Filharmonisch Orkest van Monte Carlo bijgewoond. Dat deelt het hof zaterdag op Instagram. Het concert vond plaats op de binnenplaats van het paleis.

De prins van Monaco ontmoette daar de dirigent van het orkest Kazuki Yamada. Op een foto is te zien dat de twee mannen bij een ontmoeting elkaars armen vastpakken. Het hof deelt ook foto's van de pianist Alexandre Kantorow.

De avond stond in het teken van de componisten Franz Liszt en Maurice Ravel. Volgens het hof was het een bijzondere avond, omdat dit het laatste optreden markeerde van Yamada als artistiek en muzikaal directeur van het Filharmonisch Orkest. Aan het einde van het optreden kreeg hij uit handen van een paleiswacht een bosje bloemen.