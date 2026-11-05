SCHIPHOL (ANP) - De aangekondigde kostenbesparing van KLM leidt tot "grote zorgen" bij vakbond CNV. "De plannen van KLM zijn zeer ingrijpend en hebben grote gevolgen voor de werknemers", zegt CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah over de ingreep. De luchtvaartmaatschappij wil onder meer zo'n 5000 banen schrappen en werk uitbesteden aan andere partijen.

"KLM wil met veel minder mensen veel meer gaan doen - en tegelijkertijd ook beknibbelen op de arbeidsvoorwaarden. Dit komt erg hard aan en zorgt komende tijd voor grote onzekerheid", zegt Amallah. "Alle KLM'ers vragen zich af wat dit gaat betekenen voor hun baan, inkomen en plek in het bedrijf."

KLM meldde dat gedwongen ontslagen waarschijnlijk niet nodig zijn. De vakbond wil van de KLM-directie horen welk perspectief ze medewerkers biedt. "Het grondpersoneel heeft al te maken met de gevolgen van een lopende reorganisatie. Nu komt KLM opnieuw met plannen die hun werk raken. Dat stapelt zich op, daar maken we ons zorgen over."