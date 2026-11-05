Dafne Keen kreeg als jonge tiener op feestjes in Hollywood cocaïne aangeboden. Dat vertelt de 21-jarige actrice, die in 2017 doorbrak met haar rol in Logan, in de podcast Inside of You.

"Als kindacteur heb ik veel dingen gezien waar ik als kind gewoon geen interesse in had. Ik kreeg coke aangeboden op feestjes. Ik was nog heel klein, een jaar of 11, 12, 13. Dus ik zag wat dat was en dacht: 'Ik heb hier echt geen interesse in.' Gelukkig zei ik nee", herinnert de Brits-Spaanse actrice zich.

Keen zegt daardoor alcohol en drugs ook als volwassene te mijden. "Ik heb het echt niet nodig. Ik ga uit en kom dan pas om 06.00 uur thuis, maar wel nuchter. Gewoon voor de vibes, want ik vind muziek, dansen en mensen leuk. Als tiener loog ik weleens, zodat ik niet onder druk zou worden gezet. Dan zei ik: 'Nee, ik hoef niet. Ik wil niet drinken. Ik heb al wat op.' Gewoon helemaal nuchter." Keen noemt zich dan ook gekscherend "de beste goedzak aller tijden".