HILVERSUM (ANP) - Vakbond CNV wil geen akkoord met werkgevers sluiten over de bezuinigingen rond sociale zekerheid, maar alleen met het kabinet erbij. Dat heeft CNV-voorzitter Hans van den Heuvel maandag gezegd in het programma Sven op 1 op NPO Radio 1.

Zondag werd bekend dat vakbonden en werkgevers kijken of zij zonder het kabinet oplossingen kunnen vinden voor de arbeidsmarkt en de economie. Van den Heuvel verwacht dat de partijen, waar ook de vakbonden FNV en VCP en werkgeversorganisatie VNO-NCW bij horen, er onderling "misschien wel op punten uit gaan komen".

Maandag zei de CNV-voorzitter met werkgevers te overleggen over onder meer een toekomstbestendige economie en sociale zekerheid, maar niet met hen een akkoord te gaan sluiten. "Het is niet zo dat het kabinet ergens kan zitten wachten totdat werkgevers en werknemers er een keer uit zijn en dat dan overneemt. Die 6,5 miljard moet van tafel, dat kan ik niet met de werkgevers doen", lichtte hij toe, verwijzend naar het totaalbedrag dat het kabinet wil bezuinigen.