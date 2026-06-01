Duran Duran gaat dit najaar op tournee in Europa. De Britse band maakte maandag bekend in oktober op te treden in onder meer Noorwegen, Zweden, Duitsland, België en Frankrijk. Meer data worden "binnenkort bekendgemaakt", schrijft de band op Instagram.

Duran Duran speelt ook voor het eerst in drie jaar weer een reeks arenaoptredens in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens die concerten wordt de band vergezeld door de Britse groep Pigeon als voorprogramma.

Duran Duran staat deze zomer ook in Nederland. De band is op 22 juni een van de hoofdacts van het festival Spoorpark LIVE in Tilburg.