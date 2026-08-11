BOGOTÁ (ANP/BLOOMBERG) - De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de aardbeving van maandag. Dat stelt de voorzitter van een Colombiaanse organisatie van koffie-exporteurs. De beving in het westen van het land heeft de werkzaamheden in een belangrijke haven verstoord en voor wegversperringen op cruciale snelwegen gezorgd.

Buenaventura, de belangrijkste exporthaven van Colombia voor koffie, is nagenoeg onbereikbaar door wegversperringen, zegt Gustavo Gomez, hoofd van organisatie Asoexport. Andere havens in Colombia hebben geen grote problemen gemeld, maar het omleiden van koffie naar het noorden wordt bemoeilijkt door een tekort aan vrachtwagens.

Colombia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld. Hoewel koffie wordt verbouwd in een groot deel van het land, concentreert de oogst zich op het moment in de zuidelijke regio's. Een groot deel van die koffie zou normaal gesproken via Buenaventura worden geëxporteerd.