Phantasm-acteur Reggie Bannister (80) overleden

Acteur Reggie Bannister is op 80-jarige leeftijd overleden. Volgens TMZ stierf de acteur zondagochtend in het bijzijn van zijn dierbaren. De acteur had onder meer Parkinson.

Bannister speelde de hoofdrol in de horrorserie Phantasm van regisseur Don Coscarelli. In totaal verschenen er tussen 1979 en 2016 vijf delen over een Lange Man die lijken steelt en van de doden zombies maakt waarmee hij de wereld wil overnemen. Bannister speelde een van de antihelden die de Lange Man bestrijden.

De acteur speelde in meer dan vijftig films, waaronder veel horrortitels. Daarnaast was Bannister actief als muzikant. Hij maakte zes albums in verschillende stijlen, waaronder rock en country. In de jaren zestig trad hij onder meer op met Bing Crosby, Carol Channing en Sonny en Cher.

Bannister leidde de afgelopen jaren al een teruggetrokken leven.