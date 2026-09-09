DEN HAAG (ANP) - De bestedingen van huishoudens in Nederland zijn in juli met 1,2 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huishoudens kochten die maand vooral meer goederen. Ook aan diensten werd meer uitgegeven. De bestedingen lieten daarmee voor de vijfde maand op rij een stijging zien. In juni groeide de consumptie met 1,7 procent.

De uitgaven aan duurzame goederen namen met 3,1 procent toe in juli. Consumenten kochten vooral meer auto's, kleding, elektrische apparaten, schoenen en spullen voor de woning. Aan voedingsmiddelen gaven ze 2 procent meer uit dan een jaar eerder. Daarnaast verbruikten ze 0,4 procent meer overige goederen, zoals energie en spullen voor de persoonlijke verzorging.

Aan diensten werd 0,5 procent meer uitgegeven. Vooral aan vervoer en communicatie, medische diensten, recreatie en cultuur, en huisvesting werd meer gespendeerd. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.