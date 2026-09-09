Céline Dion vertelt over 'Titanique' in 'vreemd, stout sprookje'

Creatief producent Hans Cornelissen wist direct wie hij moest bellen voor de rol van Céline Dion in de nieuwe musical Titanique. Actrice Renée van Wegberg was ook direct enthousiast, vertellen ze in een interview met ANP. De musical is volgens Cornelissen "een vreemd, stout sprookje", waarin het verhaal van de Titanic gekscherend wordt verteld vanuit het perspectief van Dion.

"Dit is echt schaamteloos lachen. Er is een hele grote grapdichtheid. Toen we dit gingen casten, was ik me ervan bewust dat het wel heel goede zangers moesten zijn. En ook goede comedy-acteurs." Cornelissen keek daarom direct naar Van Wegberg voor de rol van Dion. "Ik doe haar eigenlijk mijn hele leven al na, waaronder bij de Soundmixshow toen ik 16 jaar oud was", aldus Van Wegberg. "Céline Dion en haar liedjes, plus de comedy van dit stuk. Dat is echt een gouden combinatie."

Het imago van Dion leent zich goed voor een parodie, denkt Cornelissen. "Ze is een beetje een opmerkelijke vrouw", aldus de producent. "Ze ziet er vaak geweldig uit en ze zingt ongelooflijk, maar ze is wel een beetje karikaturaal." Dat beaamt Van Wegberg: "Een prettige gekte, noem ik het. En in Titanique is het een uitvergrote versie van haar." Als voorbeeld geeft ze een optreden uit 1995 waarbij Dion verschillende instrumenten nadeed, waaronder de drums. "Het klinkt een beetje alsof ze een hete bitterbal in haar mond heeft", lacht de zangeres.

IJsberg

Titanique is tot april te zien in onder meer Nieuwegein, Amsterdam, Venlo, Den Bosch en Enschede. "Ik ben heel benieuwd naar hoe het publiek straks reageert", aldus Van Wegberg. "Er zit veel interactie in het stuk, zeker bij mijn rol." De actrice heeft "een lijst met ideeën" voor improvisaties in de verschillende steden. "Ik ga er misschien ook een beetje actualiteit in stoppen. Dat vind ik spannend, maar ik heb daar wel ook veel lol in."

Cornelissen denkt dat er ondanks de gekte genoeg herkenbare elementen in de musical zitten voor liefhebbers van de Titanic. "Natuurlijk de nummers, waaronder My Heart Will Go On. En de love affair, de romantiek. Het afstoten en aantrekken. Dat zit er heel sterk in. En natuurlijk de botsing op de ijsberg en de catastrofale gevolgen. Alleen staat de ijsberg ineens te zingen."

"Mensen krijgen een te gekke liveband en heel veel muziek en veel grappige scènes. Daarnaast hebben we hele vette meerstemmige vocals", aldus Van Wegberg. "Ik hoop wel dat mensen een traantje zullen wegpinken, alleen niet van de ontroering, maar van het lachen."